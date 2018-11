La piccola Aniyah, la babysitter le brucia le natiche per punirla : La piccola muore per le ferite

Aniyah Darnell è stata trovata esanime sabato pomeriggio in casa dopo una chiamata di emergenza alla polizia. È stata portata di corsa in un ospedale vicino ma purtroppo è morta poco dopo. Sul suo corpo erano evidenti numerose ferite che hanno subito richiamo l'attenzione degli agenti e così la babysitter è stata posta in stato di fermo. Shamonica ha ammesso di aver picchiato la piccola, prima con le mani e poi con alcuni oggetti come una cinghia, perché non riusciva a gestirla. Infine l'avrebbe denudata cospargendole le natiche di liquido infiammabile a cui poi ha dato fuoco. Ha aspettato ore prima di portarla in ospedale, solo quando la bambina è svenuta si è decisa ad allertare i soccorsi. La piccolaè stata trovata esanime sabato pomeriggio in casa dopo una chiamata di emergenza alla polizia. È stata portata di corsa in un ospedale vicino ma purtroppo è morta poco dopo.

La donna ha ammesso di aver, prima con le mani e poi con alcuni oggetti come una cinghia, perché aveva perso la pazienza e infine le avrebbeprovocandole ferite che si sono rivelate letali. un bimba vivace che non riusciva a controllare, la piccola di appena due anni le era stata data in affidamento e avrebbe dovuto prendersi cura di lei ... ma ha iniziato a picchiarla brutalmente e infine le ha bruciato le natiche provocandole ferite l'hanno uccisa. La babysitter statunitenseè stata arrestata dalla polizia di Arlington- ine ora deve rispondere di maltrattamenti su minore, lesioni e omissione di soccorso.