Gli uomini sono pezzi di m... Angela Finocchiaro ai bimbi in Rai

"Gli uomini sono tutti pezzi di m****" è l'insulto pronunciato davanti ai bambini, durante la trasmissione La Tv delle ragazze, andata in onda su Rai 3 nella prima serata di mercoledì 14 novembre. La comica Angela Finocchiaro sembra aver esagerato e quando una bimba le chiede "Anche il mio papà?", la comica risponde "Soprattutto il tuo papà". Ma la cosa non è affatto piaciuta al deputato della Lega Massimiliano Capitanio, Segretario della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai alla quale ha inviato un'interrogazione su quanto accaduto.





Simone Pillon, il vicepresidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, è il primo ad aver denunciato la cosa come inappropriata : "Dire a un bambino che il papà, o la mamma, è un 'pezzo di m...' è vera e propria violenza psicologica sui minori non è tollerabile che simili discorsi di odio, coperti dalla foglia di fico della presunta comicità, passino sulla tv pubblica, col denaro pubblico sulla pelle dei bambini".

Ma oggi contro la trasmissione di Rai 3 è montata una polemica pesantissima. Ora la Lega pretende dalla Finocchiaroai "scuse pubbliche e immediate". La Lega ha chiesto formalmente spiegazioni alla Rai, agli autori della trasmissione e alla Finocchiaro su quella che non faticano a definire "una vergognosa vicenda...Questa non è comicità riferirsi ad un papà o ad una mamma con questi termini e, soprattutto, di fronte ai bambini è una violenza psicologica sul minore, oltre che un esempio di linguaggio diseducativo e di pessimo gusto".