Inappropriato! Paul Gascoigne a processo per molestie sessuali

Nuovi guai per Paul Gascoigne, l'ex calciatore con un passato nella Lazio, sarà processato per molestie sessuali, dopo l'arresto per aggressione sessuale avvenuto lo scorso 20 agosto. Una vita sopra le righe dentro e soprattutto fuori dal campo, Paul Gascoigne campione dal grande talento e dai comportamenti un pò troppo bizzarri, dovrà comparire davanti al giudice della corte di Newton Aycliffe - Inghilterra - il prossimo 11 dicembre con l'accusa di molestie sessuali.

Gazza, una vita di eccessi e segnata dalla dipendenza dall'alcol, era stato arrestato alla stazione di Durham lo scorso 20 agosto mentre si trovava su un treno partito da York, dopo che una donna l'aveva denunciato per averla toccata ''in mondo inappropriato''. Dopo l'accaduto era stato trattenuto per qualche ora dalla polizia nella stazione ferroviaria per poi essere rilasciato.





Lo svolgimento delle indagini ha tuttavia rilevato la fondatezza delle accuse della donna e formalizzata l'imputazione, Gascoigne dovrà presentarsi in tribunale l'11 dicembre per difendersi dall'accusa di molestie sessuali.