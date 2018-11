Si lascia morire di freddo ... 48enne ritrovato sui monti della Valtellina

Una donna che si recava alla sua baita ha rinvenuto in una piccola radura ai margini del bosco in località Pauletto un uomo completamente nudo disteso all’esterno di una tenda. Secondo i primi accertamenti del medico legale, Zecchinello è morto assiderato. I carabinieri hanno ricostruito i suoi ultimi spostamenti: con il treno ha raggiunto Milano e poi sempre in treno è arrivato a Sondrio. Con un taxi si è fatto portare alla località montana di San Giuseppe, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco, e con la tenda si è incamminato nel bosco. L’uomo, già in pensione, si era già reso protagonista di un gesto simile nel 2004. Venne ritrovato incatenato nudo dentro una tenda, in un bosco vicino a Feltre (Belluno). All’epoca si ipotizzò uno strano rituale relativo a qualche setta. Fu ricoverato a Belluno nel reparto di psichiatria.

era sparito da casa a Oderzo, in provincia di Treviso. Sua madre ne aveva denunciato lail 9 novembre. Erano partite le ricerche intorno alla cittadina veneta con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, ma del 48enne non erano state trovate tracce. Domenica pomeriggio è stato trovato il suo cadavere a 1.700 metri di quota in Valmalenco, laterale della Valtellina in provincia di Sondrio.