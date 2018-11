Non so se la chemio mi guarirà! Nadia Toffa avverte su Twitter

«La chemio non so se mi guarirà ma di certo non mi ucciderà. State lontani da questi mascalzoni». Nadia Toffa ha voluto mettere in guardia i suoi fan dalle cure “alternative” contro il cancro e lo ha fatto riferendosi alla sua situazione personale. La conduttrice ha condiviso infatti sul suo profilo Twitter la storia di una sedicente guaritrice che sostiene di aver curato malati con la sola imposizione della mani raccontata in un servizio de Le Iene andato in onda domenica sera. La posizione di Nadia nei confronti di questi personaggi che definisce “mascalzoni” è netta: sono «pericolosissimi», scrive.

Un, contro quei finti medici che promettono di curare senza l'aiuto delle medicine. Ma anche un velato pessimismo, nascosto tra le parole. «Non so se guarirò» ha scritto nel suo ultimo tweet la conduttrice de Le Iene,, in cui ha voluto sostenere sostenere l’importanza delle terapie tradizionali contro i sedicenti guaritori.