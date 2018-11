Nessuna tassa sui Risparmi ... un rosario per Matteo Salvini

«Nessuna patrimoniale» - Il vicepremier difende l’azione del governo in campo economico e punta il dito contro le «grandi multinazionali» e i commissari europei che avrebbero interessi particolari sull’Italia: «Hanno fatto il tentativo con la piccola Grecia — ha sottolineato, evocando il dissesto finanziario che colpì Atene nel 2010 e che portò all’arrivo della «troika» per gestire di fatto l’economia greca — e ora vogliono provare a fare il colpo grosso. Ma con noi non ci riescono». Per Salvini «l’economia italiana è sana» e altrettanto lo è il sistema creditizio. «Abbiamo uno dei risparmi privati più elevati al mondo — ha rimarcato — ed è lì che vogliono arrivare. E io vi do la mia parola d’onore che mai e poi mai metterò mano ai risparmi con una patrimoniale o con una tassazione di nessun genere».

«Se non mi fanno “saltare”, io vado fino in fondo» alleperché ci «hanno votato per rimettere al centro le trasparenze, il denaro pubblico speso bene, e l’interesse dei cittadini». Lo ha detto il vicepremier, parlando all’evento Idn a Milano, dove una fan — come lui stesso ha poi raccontato su Twitter — gli ha(«Da ultimo dei peccatori, lo bacio e lo porto con me»). Secondo Salvini, «ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova vai a toccare interessi economici stratificati da anni» perché si toccano «degli interessi sulle multinazionali, sulle lobby dei grandi settori come i tabacchi e i giochi».