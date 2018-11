Stavano andando in chiesa! Coppia muore poco prima del matrimonio

Lei indossava l'abito bianco e lui era nel suo abito elegante, arrivati a destinazione si sarebbero giurati amore eterno. Gli ospiti stavano aspettando la coppia, quando hanno saputo quello che era accaduto: mentre stavano andando in chiesa un camion ha tagliato loro la strada. L'impatto è stato impossibile da evitare e dall'incidente è divampato un incendio che non ha dato scampo ai due che sono morti sul colpo. Altri quattro veicoli sono rimasti coinvolti e tre persone sono rimaste ferite, come riporta anche il Sun. Loro amavano viaggiare e desideravano passare il resto della loro vita insieme, purtroppo però in pochi attimi tutto è svanito. La 35enne è stata ricordata su Facebook come una donna solare, amente dei libri e innamorata di quello che sarebbe dovuto essere suo marito.

