La Luce divina che dice di curare i tumori

Due complici a casa sua, dove incontra le persone che chiedono una guarigione. Maria millanta di aver curato una donna con 36 tumori. "Ho cominciato a trattarla e in otto giorni sono spariti tutti". E aggiunge: "Non ha mai guarito nessuno la chemio". Una complice, che le dice di avere un tumore mentre in realtà è sana come un pesce, prima le rivela di sentire la massa tumorale, poi di aspettare prima di operarsi per verificare se il tumore comincia ad andare via con l'uso delle sue mani.

Matteo Viviani va a chiederle spiegazioni e lei insiste: "Attraverso le mie mani Dio padre manda la luce divina e avvengono delle guarigioni". Ma sono davvero tante le persone che si rivolgono, soprattutto perché c’è un sacerdote che le indirizza i fedeli. Un complice va anche dal prete che gli ha detto di avere un tumore al cervello. Il sacerdote lo invita ad andare dalla signora, e aggiunge: "Se tu le ubbidisci, succederà quello che vuole il Signore. Se le disubbidisci, ti prendi le tue responsabilità".





Matteo Viviani va incontro al prete prima che dica messa. Lui in un primo momento dice: "Al medico non ci credo. È più importante quello che dice la signora Maria". Poi, però, si ravvede. Speriamo davvero.

