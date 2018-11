Sniffavo sei strisce di coca al giorno! la confessione di Mel B

Mel B rivela dettagli privatissimi della sua vita fatta di tanta sofferenza: "Ero una persona triste e patetica". Nella sua autobiografia, Brutally Honest, Mel B ha rivelato alcuni dei suoi segreti più sconvolgenti del suo passato. I suoi estratti sono pubblicati a puntate su The Sun on Sunday. La Spice Girl, che nei prossimi mesi si riunirà con le compagne d'avventura (esclusa Victoria Beckham) per il tanto atteso tour britannico, ha confessato che durante il periodo della sua partecipazione a X Factor in Gran Bretagna in qualità di giudice è arrivata a sniffare sei strisce di cocaina al giorno.





La droga era quello che le serviva per "andare avanti nella convivenza" con il marito Stephen Belafonte. "Ero una persona triste e patetica - ha confessato -. Ero fuori controllo". La cocaina "annebbiava il dolore e mi tirava su abbastanza per essere pronta a dimenticare tutto tranne lo show".

Il racconto di Mel B è da brividi, ma non si ferma qui. Nel 2014, infatti, la cantante ha cercato di togliersi la vita ingerendo 200 comprese di aspirina. Il desiderio di farsi del male, di farla finita. Ma perché? Mel B ha spiegato che in quel periodo della sua vita si sentiva "brutta e detestata" e che Belafonte aveva "un archivio di suoi video hot".





Sempre Mel B spiega che prima di prendere le pastiglie scrisse dei biglietti ai suoi figli. E proprio grazie a loro ha bloccato il suo piano suicida. Così è andata in ospedale, ma i farmaci stavano già facendo effetto: Mel B perde conoscenza e cade contro una porta. La Spice girl i è provocata ferite evidenti che non ha potuto nascondere agli altri giudici di X Factor.