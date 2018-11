La piccola Noemi morta a soli 11 anni : aveva subito un trapianto di cuore

Il suo cuoricino ha smesso di battere in un tardo pomeriggio , una domenica come tante altre, scandita dai soliti ritmi. Il pranzo con la famiglia, gli ultimi compiti da terminare, lo zaino da preparare per essere pronta per una nuova settimana di scuola. Non c’è stato nulla da fare per la bambina di 11 anni che domenica ha avuto un malore nella sua casa di Sorbara, frazione di Bomporto. L’ambulanza con l’automedica e l’elisoccorso è intervenuta alle ore 19, si è poi deciso di portare la piccola d’urgenza al Policlinico di Modena.





La corsa in ospedale in ambulanza e le cure prestate si sono però rivelate vane, e la bambina ha esalato il suo ultimo respiro per arresto cardiaco. La piccola Noemi e frequentava la scuola a Sorbara, soffriva di problemi cardiaci fin dalla nascita, a 12 mesi aveva subito un trapianto di cuore.

Per lungo tempo i sanitari hanno cercato di rianimarla, di fare ripartire il suo cuore, ma invano. Senza appello la tragica sentenza: arresto cardiocircolatorio. La spensieratezza di una ragazzina di 11 anni che frequentava le scuole medie, se ne è andata ieri pomeriggio. Lei, già provata dalla vita: nei primissimi mesi di esistenza era stata infatti sottoposta ad un delicatissimo intervento di trapianto al cuore. In serata il corpo dell’11enne è stato trasportato al Policlinico di Modena dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.