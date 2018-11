Non sono impazzito! Claudio Amendola senza capelli a Domenica In

L'attore Claudio Amendola è stato ospite a Domenica In e ha sconvolto il pubblico e Mara Venier. L'attore a Domenica In per parlare del nuovo progetto che lo vede protagonista, Nero a metà, che andrà in onda lunedì 19 novembre 2018, ma quando Claudio Amendola è entrato in studio si è mostrato una testa completamente rasata. Tutti si sono preoccupati e hanno pensato al peggio… “Non sono impazzito, ma l’ho fatto per ragioni di copione, Mara Venier è scoppiata a ridere e gli ha detto: “Beh, però ti invecchia parecchio”. E Claudio immediatamente: “Ma dicono che mi ringiovanisca…”. La questione si chiude bruscamente con Mara Venier che dice ad Amendola: “Beh, t’hanno detto ‘na stronzata, amore della zia”.

Durante l’intervista Amendola ha anche ripercorso le tappe della sua carriera: “Al provino mi dissero: torna domani. Dunque sono tornato e mi hanno detto: spogliati e mettiti a letto…”. E ricordando il padre, Ferruccio Amendola, ha raccontato: “Nelle scene che giravamo insieme mio padre era sempre così preoccupato per me, che ripeteva le mie stesse battute!”.