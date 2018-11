Tagliarsi i genitali per 4 milioni di euro? Il Ken umano Rodrigo Alves non sa che fare

Ma quando il regista scopre che Rodrigo Alves ha pene e testicoli molto grossi salta tutto e la produzione propone al Ken umano la rimozione dei genitali per partecipare al film. ... accetterà la rimozione del pene per entrare nella storia di Hollywood?

Lodeal Ken umano che l'anno messo d fronte al dilemma ...per partecipare al film di una mega produzione hollywoodiana? Rodrigo Alves.è stato messo di fronte a un dilemma - entrare nella storia del cinema hollywoodiano e di.Il Ken umano si è sottoposto a oltre 60 interventi chirurgici per assomigliare a Ken per una spesa totale che supera i 450.000 euro. Con la complicità di Giacomo Urtis,, Alessandro Di Sarno si finge un regista di hollywood e chiama Alves per partecipare al casting. Il film avrà come protagonista Ken la bambola, che nella sceneggiatura diventerà reale. Così la produzione punta tutto sul Ken umano e gli propone 4 milioni di euro per la sua partecipazione.