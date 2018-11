Devi lasciarla! bulli picchiano un 14enne a Lucca

L'aggressione è accaduta sabato verso le 15:30 a Porta San Pietro. Secondo quanto emerso finora, sembra che uno dei ragazzi che hanno aggredito il 14enne sia da tempo invaghito della sua fidanzatina e pretendeva che l'altro la lasciasse. Prima avrebbe provato a convincerlo con le minacce, poi avrebbe appunto deciso di dargli una lezione, spalleggiato da un gruppetto di amici. A raccontare l'accaduto è stata la madre della vittima dell'aggressione, che nella serata di sabato, al suo ritorno a casa, ha accompagnato il figlio al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia (Pistoia). Il ragazzo è stato sottoposto a vari accertamenti, tra cui tac e radiografie, poi è stato dimesso con 7 giorni di prognosi per le lesioni riportate. Sulla vicenda è stata presentata una formale denuncia ai carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire agli autori dell'aggressione.

