Bravi Le Iene! Troppa tv fa male ... Gaffe Barbara D'Urso su Paolo Bonolis

Ma al rientro in diretta è andata completamente nel pallone e ha fatto una bella figuraccia: “Bravi Le Iene! … Sì, Le Iene?! Bravi Scherzi a Parte, scusate, sono un po’ confusa”.Sarà stata una svista dettata dallo stress oppure la gaffe di Barbara D’Urso ha a che fare con la presunta rivalità col collega?

La televisione da alla testa ...è in onda ogni settimana per 6 giorni e probabilmente arrivata a domenica è stanca per il gravoso impegno di...fa qualche gaffe in diretta.Nella puntata didel 18 novembre la conduttrice ha mandato in onda lo scherzo che gli autori dile hanno organizzato due settimane fa con la fondamentale complicità del figlio minore