Mi fanno prima morire! 6 milioni di italiani non si curano

La non fiducia nella Sanità pubblica è dovuta soprattutto alle lunghe attese che devono affrontare i pazienti per avere un appuntamento: attese che, di fronte al timore di una malattia, sono insostenibili. Chi ha la possibilità si rivolge a specialisti privati, mentre altri rinunciano o rimandano a data da concordare - questo soprattutto al Sud perchè al Nord il servizio sanitario nazionale è più efficiente.





Basta pensare che per una visita specialistica si rivolge al medico privato il 55,1% delle famiglie del Sud contro il 44,7% del Nord, per gli esami diagnostici come un'ecografia va dal privato il 44,3% delle famiglie del Sud contro il 21,7% del Nord.

Secondo i dati, riportati in audizione alla Camera per le misure da adottare in Manovra, oggi le persone che, principalmente a causa di due motivi - come spiega il presidente dell'Istat, Maurizio Franzini : «». Dallo studio dell'Osservatorio sul bilancio di welfare dellediemergono differenze significative sui costi della spesa sanitaria. Infatti lespendono ogni anno 1.356 euro, quelle del1.488 e quelle dele delle1212 euro.