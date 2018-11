La piccola Amelia ha un forte mal di pancia e perde conoscenza... muore dopo qualche giorno

Cagliari è in lutto per la perdita della piccola Amelia Sorrentino, la bambina di 7 anni morta per una improvvisa patologia intestinale che l'ha uccisa in 5 cinque giorni e di cui nessuno si era mai accorto. La bambina era stata ricoverata lo sabato notte all'ospedale Brotzu, dopo qualche giorno, il papà aveva pubblicato su Facebook un lungo post nel quale ha raccontato che la figlia dava piccoli segni di miglioramento e chiedeva preghiere per sua figlia insieme alla moglie... poi le sue condizioni sono improvvisamente precipitate e non c'è stato nulla da fare.

Nessuno si era accorto della malattia di cui soffriva la piccola, fino a quando non ha accusato un malore poco meno di una settimana fa, quando ha avvertito un forte mal di pancia e poi ha perso conoscenza. I genitori Corrado Sorrentino e Rossana Pintu hanno deciso l'espianto degli organi, le cornee di alessia hanno restituito la vista ad altri due bimbi.I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa di San Giacomo.