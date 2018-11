I segreti di un grande amore? Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

ma tornando allo scatto ... “Buon compleanno a me e viva la vita” ha scritto Montalbano sulla fotografia in cui è felice e sorridente con Luisa e le figlie. Il segreto? “Chiusa la porta di casa, il lavoro non entra” racconta la Ranieri sulle pagine del settimanale F. “Sono una femmina determinata, ma questo deriva dal fatto che sono un soldato. Ho una grande disciplina” afferma.

Regole e disciplina anche in casa con le filgie : “Cerco di dare alle mie figlie il meglio di me e sono convinta che la disciplina faccia bene” spiega, mentre Zingaretti è giocherellone: E' un tipo molto giocoso, tenerissimo... E' un uomo solido, virile, ma ha anche una grande sensibilità, tra noi c'è una grossa intesa, ci capiamo al volo”.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti nel 2004 e nel 2012 si sono sposati, sono sicuramente una della coppie più belle dello spettacolo italiano, non amano parlare della vita privata e stanno molti attenti alle comparse in pubblico... ricorderete la reazione dell'attore contro i paparazzi che avevano sorpreso la famiglia in strada nel 2016- «», Luca Zingaretti inveisce contro alcuni paparazzi che lo stanno fotografando mentre passeggia a piazza Sempione a Milano con la moglie Luisa Raniere e le figlie.