Bambola con 43mile euro! Celine Centino vittima dei bulli cambia vita

"Pamela Anderson wannabe", come si è definita, ha speso circa 43mila euro in chirurgia plastica. Il fine è stato quello di far tacere per sempre i critici : "Ora tutti gli uomini mi vogliono. Se incontrassi qualcuno dei miei bulli ora, li ignorerei, non mi hanno mai dato una possibilità, quindi non meritano di parlare con me".





Un lavoro come parrucchiera le ha consentito di mettere da parte una quantità di denaro sufficiente per potersi sottoporre ad almeno quattro interventi: seno, zigomi, labbra e mento sarebbero le parti del suo corpo su cui avrebbe deciso di intervenire. Nel caso il traguardo finale fosse quello di assomigliare il più possibile alla Anderson, la Centino non sarebbe la prima a provarci. Ma la star dei social, dato che ora è divenuta nota a migliaia di persone, è passata dall'essere bionda all'essere mora. Ora Céline è cambiata radicalmente e ha affermato che gli uomini diventano pazzi per lei. Da adolescente timida, Céline è diventata una star di Instagram e di Facebook, seguita da migliaia di follower.

oggi ha meno di trent'anni e prima di divenire una vera e propria "bambola" è stata presa di mira dai bulli che, nella sua Svizzera, usavano definirla "brutta". Si chiama, ha 24 anni e quando era al liceo è stata vittima di bullismo per il suo aspetto fisico, tanto che alcuni giorni preferiva fingersi malata pur di non andare a scuola. In seguito a questo trauma ha deciso di cambiare radicalmente il suo volto e il suo fisico spendendo 38mila sterline - poco meno di- in operazioni di chirurgia plastica.