Chiude Prima! La decisione di Mediaset sul Grande Fratello Vip 2018

La casa più spiata d'Italia è ancora molto piena e si prevedono eliminazioni doppie, c'è ancora da capire se Francesco Monte e Giulia Salemi avranno un futuro insieme e se Dasha, la fidanzata di Stefano Sala, starà ancora ad aspettarlo dopo le tenerezze scambiate con Benedetta Mazza. In casa ci sono anche le Donatella, Walter Nudo. Poi Jane Alexander che dovrà chiudere la sua storia e puntare alla conquista di Elia Fongaro. E ancora Lory Del Santo, in tv dopo il grave lutto per la morte del figlio, e Ivan Cattaneo. Ivan e Lory sono in nomination e uno dei due sarà eliminato lunedì 19 novembre. Mancano 5 puntate alla fine - 4 di lunedì e una giovedì 22 novembre. Secondo le anticipazioni di TVBlog, domani sera Baby K e i Ricchi e Poveri saranno gli ospiti d’eccezione del reality, poi sarà eletto il primo finalista.

Anticipazioni sul... arriva la conferma sulladel reality, tutti a casa propria prima del previsto. Gli inquilini non ne sono ancora a conoscenza, ma il Grande Fratello Vip 2018 durerà meno. I motivi della decisione non sono ancora chiari, probabilmente saranno i doppi appuntamenti settimanali o i bassi ascolti che ha registrato quest'anno il reality, fatto sta che l'- quella che decreterà il vincitore - avrà luogo ile non il 17 come previsto.