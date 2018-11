Ci saranno sicuramente repliche! Terremoto magnitudo 4.2 in Emilia, epicentro a Santarcangelo di Romagna

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a Rimini dall'Ingv intorno alle 13.48 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. L'epicentro a Santarcangelo di Romagna (Riccione). Non ci sono stati danni in paese ma solo molta paura tra la gente, che è uscita in strada. Sul web allarme a Rimini, Riccione, Cesena, Cattolica, ma anche ad Ancona e persino a Padova. Il sisma avrebbe avuto epicentro in mare al largo di Rimini.

All'Adnkronos il presidente dell' Ingv, Carlo Doglioni, ricordando che l'area colpita dalla scossa è una zona sismica storica : «È un terremoto originato a profondità rilevante, intorno ai 43 km chilometri, quello che ha fatto tremare oggi la provincia di Rimini. Si tratta della prima scossa che in questi ultimi giorni ha raggiunto la magnitudo 4. Nei giorni scorsi ci sono stati infatti altri due eventi di magnitudo inferiore a 3. Sicuramente ci saranno altre repliche, per questo stiamo monitorando l'evoluzione».