Mi hai tradito! Legge i messaggi dell'amante davanti all'altare e annulla il matrimonio

sposa ha scoperto la sera prima delle nozze che il suo fidanzato l'aveva ripetutamente tradita con un'altra donna, anche a meno di 24 ore dalla celebrazione del matrimonio. Come riportato dal Daily Mail, Casey ha ricevuto dei messaggi da un numero sconosciuto la sera prima del matrimonio, mentre festeggiava con le sue amiche in vista dell'inizio della sua nuova vita coniugale.





Nei messaggi, la donna misteriosa scriveva che l’uomo che stava per sposare la tradiva da tempo, che erano mesi che andavano a letto insieme e che i due avevano avuto un rapporto anche quel giorno stesso. La sposa, letti i messaggi, ha deciso di credere a quello che le aveva scritto la donna misteriosa, ma non ha annullato le nozze, preferendo mettere fine alla relazione con il suo fidanzato a modo suo.

Una volta arrivata all’altare, ha esordito con queste parole: “Niente matrimonio, oggi si celebra l’onestà”. La sposa ha deciso di raccontare davanti a tutti gli invitati quello che aveva scoperto, rivelando il contenuto dei messaggi ricevuti la sera prima e la vera natura dell’uomo che stava per sposare. Il matrimonio è ovviamente saltato, ma la donna ha invitato ugualmente i presenti a prendere parte al banchetto di nozze, per celebrare la verità. “Oggi non ci sarà nessun ricevimento di matrimonio, ma invece ci sarà una celebrazione dell’onestà, della ricerca del vero amore. Bisogna sempre seguire il proprio cuore anche quando fa male”.