Il medico più bello d'Italia fa impazzire il web... chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è figlio di un operaio e di una segretaria, ha 37 anni ed è un grande sportivo, qualcuno lo ricorda nel 2015 per una breve partecipazione al Grande Fratello. Adesso conduce “Buonasera Dottore” su TV2000, canale 28 del digitale terrestre, e spesso è ospite del programma di Rai 2 “I fatti vostri”.

dichiarato il medico più bello d’Italia, occhi verdi, alto 1.86 cm. Fa l’presso uno studio fisioterapico di Sassari e una casa di cura di. Laureato in Medicina con 110, è specializzato in ortopedia e traumatologia: ora è stato acclamato dai social come il più bello d’Italia. Aha dichiarato: