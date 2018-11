E' la sua passione! Scappa di casa a 10 anni per salire su un treno

Gli agenti hanno subito avvertito i colleghi della stazione di Monza, dove da lì a poco sarebbe arrivato il treno, per segnalare il ragazzino. Una volta entrato in stazione, sul vagone sono saliti gli agenti che hanno trovato il bambino per nulla spaventato, anzi felice di aver fatto un viaggetto in treno e di essere stato raggiunto da uomini con tanto di divisa.





Gli agenti hanno fatto scendere il fuggiasco e lo hanno accompagnato in ufficio, dove gli hanno offerto un pasto caldo e, regalo forse più importante, lo hanno coperto con una loro giacca di servizio. Il piccolo ha dato il suo nome e cognome ai poliziotti che sono così riusciti a risalire alla madre. La donna aveva infatti denunciato la sua scomparsa due giorni prima. Felice del ritrovamento la mamma, residente con il figlio in provincia di Como, ha raggiunto immediatamente Monza, dove il bambino la stava aspettando, attorniato da diversi agenti. I poliziotti hanno deciso di scattare qualche foto con bimbo e di regalargli uno scudetto della Polizia ferroviaria.

La passione smodata per i treni ha portato un. Il bimbo ha deciso di salire su un vagone alla stazione didue giorni fa. Il fascino del treno lo aveva sempre attirato e la voglia di salirvi è stata tale da non riuscire a resistere. Fortunatamente la sua fuga si è risolta con un lieto fine. Il convoglio aveva appena lasciato la stazione di Como quando un capotreno in servizio sul regionale ha visto il piccolo non accompagnato, seduto di fianco al finestrino. Indossava una maglietta leggera e dei pantaloncini estivi. Insospettito anche da quell"abbigliamento particolare, non idoneo al mese di novembre, ha chiamato la sala Operativa della Polizia Ferroviaria.