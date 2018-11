Con la Dieta dei carciofi perdi 2 chili in una settimana

Gustosi e poveri di calorie, i carciofi sono i protagonisti di una dieta che consente di perdere sino a 2 chili a settimana. Questi ortaggi hanno moltissime proprietà nutritive e sono l’ideale per chi vuole dimagrire, grazie al loro altissimo contenuto di acqua e di fibre, che consente di riattivare il funzionamento dell’intestino e drenare i liquidi i eccesso. Leggerissimi e poco calorici, i carciofi contengono pochissime calorie (47 per 100 grammi di prodotto) e si possono gustare sia come contorno, che con i primi piatti e i secondi di carne.

Fra le foglie di questo ortaggio tipico dell’inverno si nascondono moltissime proprietà utili per perdere peso. I carciofi contengono la cinanina, un composto che consente di inibire la formazione del colesterolo e aiuta a migliorare la circolazione. Aiutano ad eliminare le tossine in eccesso e depurano l’organismo, favorendo la digestione e il funzionamento dell’intestino.

Non solo: il carciofo è il migliore alleato della dieta soprattutto perché contiene un quarto di tutte le fibre vegetali che dovremmo assumere quotidianamente. Rappresenta un diuretico naturale e aiuta a tenere sotto controllo la produzione dei succhi gastrici. Questa verdura è benefica pure per i reni e la cistifella, sgonfia la pancia e ci regala gambe più leggere.

Come mangiare il carciofo? Potete consumarlo crudo in insalata, condito solamente con del succo di limone oppure al vapore. Inoltre è ottimo per preparare tisane e decotti, che favoriscono la digestione e ci regalano un ventre piatto. La dieta del carciofo inizia dalle prime ore del mattino, con una centrifuga a base di carciofo e menta, accompagnata da un bicchiere di acqua e limone e uno yogurt magro.

A pranzo gustate riso integrale con carciofi, accompagnato da cavoli e broccoli al vapore. A cena gustate dei bocconcini di tacchino con carciofi e un’insalata mista. Concludete la giornata con una tisana al carciofo, per eliminare tutti i gas dall’intestino.