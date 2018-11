Arriva il freddo dalla Russia! Previsioni meteo domani lunedì 19 novembre

Previste nevicate ad alta quota tra la mattina e la sera sull’arco alpino trentino e friulano, tra il Piemonte e la Liguria e sull’Appennino tosco-emiliano. Le piogge interesseranno anche il Sud Italia, dal Lazio alle isole. Previsti temporali nell’alto Lazio, in Campania, nel sud della Puglia e sulla costa occidentale della Sardegna. Le temperature minime si abbasseranno tranne che al Sud. Aria gelida in arrivo dalle Regioni Polari della Russia in queste ore inizierà ad affluire sull'Italia facendo calare le temperature di diversi gradi rispetto agli ultimi giorni.

Oggi il tempo sarà in prevalenza soleggiato a parte una modesta nuvolosità, alcune precipitazioni su Romagna, regioni del medio e basso Adriatico, Basilicata, nordest della Calabria e Sardegna tirrenica. Da domani i meteorologi si aspettano un deciso peggioramento delle condizioni meteo con l’avvicinamento di un Vortice Ciclonico in arrivo dal Mediterraneo occidentale che andrà a interagire con i venti gelidi in ingresso dai quadranti orientali. La neve tornerà a imbiancare le città di pianura del Nord in particolare del Piemonte e le province occidentali della Lombardia nella notte tra lunedì e martedì.

Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo nei giorni scorsi, le condizioni stanno rapidamente cambiando verso un periodo decisamente più. Per l’inizio della settimana è previsto cielo in prevalenza nuvoloso alche nel corso della giornata porteràin quasi tutte le regioni continentali e fino al