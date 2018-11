Prof, eri proprio la migliore! Il dolore scritto sui muri per la 58enne Rossella Tadini

Il 7 novembre la prof è morta. E tutti i ragazzi che hanno imparato l'inglese con lei si sono guardati intorno smarriti. La prof Tadini ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi studenti che tra le tante dichiarazioni d’affetto hanno voluto dedicarle anche tanti, tantissimi pensieri sui muri del bagno dell’istituto.

Per 26 anni è salita in cattedra e ha insegnato l’inglese a centinaia e centinaia di studenti. Poi, mercoledì scorso, il tumore contro cui lottava da qualche tempo se l’è portata via per sempre. Aveva 58 anni Rossella Tadini, insegnante di lingue nella scuola media di, Monza e Brianza. 4 anni fa Rossella hae ha preso a combattere la sua guerra, ma senza mollare i suoi ragazzi. Ancora lo scorso giugno era là al suo posto. Poi è arrivata l'estate, il male ha continuato a procedere e l'ostinazione di Rossella è venuta meno, giorno dopo giorno, quando è ricominciato l'anno scolastico, lei non era dietro la cattedra, ai ragazzi nessuno ha detto nulla ma per una volta non c'era niente da spiegare.