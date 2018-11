Non la fanno riposare in pace! Il fratello di Hina strappa via la foto dalla sua tomba

Non c'è pace per la 20enne pakistana Hina Saleem uccisa 12 anni fa a Brescia per le sue abitudini libere e ancora oggi tormentata dalla sua stessa famiglia, persino dopo la morte. Nell'agosto del 2006 la ragazza venne brutalmente uccisa a coltellate dal padre Mohammad e seppellita nell'orto di casa con la testa rivolta alla Mecca. I familiari furono complici perchè - secondo loro - Hina doveva essere punita per la sua vita da occidentale, per il suo fidanzato italiano e per il desiderio di essere semplicemente uguale alle sue coetanee.

Negli ultimi 10 anni la sua tomba quasi anonima è rimasta lì, invisibile tra le erbacce. Un abbandono equivalente a un secondo omicidio. Fino allo scorso giugno, quando un misterioso benefattore aveva voluto dare una sepoltura degna alla ragazza facendo costruire una lapide di marmo al cimitero Vantiniano di Brescia. Ma sulla lapide oggi la foto di Hina è scomparsa. A rimuoverla è stato il fratello maggiore, Suleman, diventato il capofamiglia dopo l'arresto del padre.





Ed è lui stesso a spiegare il gesto, senza alcuna difficoltà, con parole dai tratti macabri: «Sono stato io. L'ho tolta per questioni di decoro. Quella foto non andava bene. Hina era troppo spogliata, indossava una canottiera rosa e non è rispettoso apparire così su una tomba». Hina è diventata uno dei simboli della riscossa delle donne sottomesse all'Islam.