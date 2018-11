Mi ha rovinato la vita! 32enne lancia acido contro la moglie e poi l'accoltella

La vittima è una donna romena e tutta la scena si sarebbe svolta davanti a diversi testimoni, che in pieno pomeriggio si trovavano per strada e avrebbero sentito l'uomo urlare nel bagno del ristorante : «Mi ha rovinato la vita, la dovevo uccidere...». L'uomo sarebbe stato poi in qualche modo calmato dal titolare dell'esercizio e dai camerieri prima di consegnarsi alla polizia che lo ha arrestato per tentato omicidio.

La vittima è una 29enne che probabilmente è stata raggiunta anche da qualche schizzo di acido a un occhio, ha riportato gravi ferite all'addome e alla parte posteriore del collo, è stata portata in sala operatoria per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Ha lanciato dell'ain strada e poi l'accoltella all'addome e alla schiena dentro un ristorante dove si era rifugiata, prima di venire bloccato e arrestato, la brutale aggressione in Corso Vittorio Emanuele a, in provincia di Macerata. il 32enne macedone è stato arrestato dalla polizia mentre la donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale. L'uomo ha aggredito la donna tirandole dell'acido in un sottopasso, e quando lei è scappata, rifugiandosi in un ristorante, l'ha inseguita e l'ha accoltellata più volte.