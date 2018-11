Sono bisessuale! Malena la Pugliese senza freni

E dopo queste dichiarazioni, Malena toglie ancora di più i freni: "Io Matteo Salvini lo vedrei sottomesso sotto di me, piacevolmente al guinzaglio! Ho avuto una storia d’amore con Balotelli? Non confermo ma non è un caso che la carta della rivelazione sia nera…".

Il debutto di Lorella Boccia suconè un gran successo: la conduttrice ha conquistato col suo programma i giovani.Ospiti della prima puntata. Senza filtri né censure, i due hanno fatto rivelazioni inaspettate. Perché se da una parte il ballerino di Amici ha fatto uscire il suo lato romantico parlando del figlio Santiago, dall'altra Malena si è completamente lasciata andare."Sono bisessuale - ha confessato Malena - ma accanto a me nel privato vedo un uomo. Mio padre ci ha abbandonato andando all'estero per colpa del mio lavoro ma cambierei vita se tornasse. Sono arrivata sul set del servizio fotografico dell'Isola dei Famosi con il viso segnato perché prima avevo fatto un film porno molto strong; ho inventato di essere caduta dagli scii perché non sapevo cosa dire".