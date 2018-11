Non siamo fidanzati! Elia Fongaro e Jane Alexander del GF Vip

A Mattino Cinque da Panicucci si torna a parlare della love story tra Elia Fongaro, ex concorrente del Grande fratello Vip ed ex velino di Striscia la Notizia, e Jane Alexander, attrice e attuale inquilina della Casa più spiata d’Italia. Tra i due è scoppiata una vera e propria passione che è messa però a dura prova dalla lontananza e da critiche feroci. Ora però è lo stesso Elia che mette in chiaro la situazione.





Incalzato dalle domande degli opinionisti, Fongaro afferma: “Non c’è bisogno di dare un nome a quello che c’è tra noi. Il sentimento non ha bisogno di etichette.” “Non vedo l’ora di stare con lei, sto aspettando la sua uscita dalla Casa, ma io e lei non abbiamo discusso di niente. Sarà una situazione che dovremo discutere all’esterno, non di fronte le telecamere. Al momento non mi considero fidanzato con nessuno” .

Criticato dai suoi compagni di gioco, Elia Fongaro è stato invece apprezzato dal pubblico del web per il suo carattere schietto e umile. E sulla questione afferma: “Non mi rimprovero nulla” ricordando i litigi tra Cecchi Pavone e Monte, “loro hanno avuto dei dissapori con me, non io.”