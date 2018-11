La proposta M5s : Preservativi gratis agli under 26 e ai richiedenti asilo

Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio alla Camera. Contraccettivi gratis per chi ha meno 26 anni e per i beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo. È questo quello che prevede un emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle in commistione Bilancio alla Camera. La proposta di preservativi gratis andrebbe a tutti i giovani under 26, a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e alle donne che abbiano effettuato entro i 12 mesi precedenti un'interruzione di gravidanza.

Inoltre "viene garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile".