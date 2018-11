Era una bimba perfetta! La piccola Ellie-May Minshull legata a faccia giù e lasciata morire

La piccola Ellie-May era stata legata al suo letto, una "gabbia" nell'appartamento della coppia – e costretta a dormire legata con dei lacci sul petto e sul gambe ad impedirle i movimenti. Le orribili immagini pubblicate mostrano la gabbia che la coppia aveva creato, posizionando lenzuola e coperte sui lati .

In una dichiarazione che è stata letta in tribunale a Liverpool, il padre di Ellie-May, John Minshull, ha dichiarato: "Ogni giorno io e mia madre pensiamo a Ellie e ci manca davvero, vorremmo solo abbracciarla e questo ci distrugge. Non potrò più essere un padre per lei”. Poi la nonna di Ellie-May, Sharon Porter che l’ha descritta come "una bimba perfetta...Era così speciale per tutti quelli che la circondavano”. Un portavoce della National Society for the Prevention of Cruelty to Children ha detto: "Invece di fornire conforto e protezione a Ellie-May, le azioni di Coyle e Hitchcott hanno provocato l'inimmaginabile angoscia che alla fine ha portato alla sua morte. Era sempre felice. Era la figlia perfetta e una perfetta nipotina. Resterà sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti”.