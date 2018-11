Mamma dorme! uccide la moglie e poi tenta di togliersi la vita

L'ha soffocata con un cuscino al culmine di una lite, poi ha detto ai bambini "Mamma dorme" ed è sceso in cantina per tagliarsi le vene. Tragedia familiare questa mattina in via Marici a Boissano, in provincia di Savona, dove un uomo di 47 anni avrebbe ucciso la compagna di 42 soffocandola. Dopo aver commesso l’omicidio, avrebbe tentato a sua volta di togliersi la vita tagliandosi le vene, quindi avrebbe chiamato un parente per rivelargli il folle gesto. Il parente ha subito allertato le forza dell'ordine che si sono precipitate sul posto,

Dopo aver strangolato la consorte, il 47enne sarebbe sceso in cantina con l'obiettivo di togliersi la vita. Secondo una prima ricostruzione i figli della coppia di 10 e 12 anni, al momento dei fatti stavano dormendo e non si sarebbero accorti di nulla. Sul posto sono arrivati i militari per i rilevi del caso e accertare con chiarezza la dinamica della tragedia familiare.





Emergono i primi dettagli sulla dinamica della tragedia. L’uomo avrebbe perso la testa in seguito a un litigio e avrebbe soffocato la moglie in camera da letto, utilizzando un cuscino. Poi sarebbe sceso in cantina dove avrebbe tentato il suicidio, prima di scenderei in cantina avrebbe detto ai due ragazzi che la madre stava dormendo in camera. La vittima è una donna di 42 anni, Roxana Karin Zenteno, infermiera di origine peruviana. L’uomo, M. Buscaglia, un operaio di 47 anni, è all’ospedale Santa Corona in pericolo di vita.