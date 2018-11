Come due bombe! Stefano De Martino su Belen Rodriguez

Stefano De Martino in una lunga intervista che ha rilasciato al programma “Rivelo” di Real Time, si è confessato sulla sua vita privata e ha parlato del rapporto con Gilda, il legame con Rodriguez e dell’affetto per il figlio Santiago : “Gilda fa parte della mia vita, siamo legati da un profondo affetto e da una stima reciproca. Non siamo fidanzati, con lei ho un rapporto speciale. In realtà sto sfuggendo all’amore perché ho paura dei legami.”





E sulla ex moglie Belen Rodriguez, l’ex ballerino ne parla come la sua prima vera delusione amorosa : “Io e Belen siamo stati due bombe pronte ad esplodere, due caratteri troppo simili. Era impossibile disinnescarci e, colpo dopo colpo, tutto quello che abbiamo costruito si è sgretolato. Il matrimonio per me è sacro, è il coronamento di un percorso. D’ora in poi sarò molto cauto.”

Poi parla del piccolo Santiago è nato dalla sua relazione con Belen. “Santiago molto spesso si sente solo, mi chiede un fratello o una sorella, ma al momento non posso esaudire il suo desiderio... ho pensato di adottare un bambino ma il mio legale ha detto che è molto difficile”.