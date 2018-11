Troppe informazioni personal! il video di Nino Formicola rischia di essere cancellato

Dopo lo scherzo a Barbara D'Urso ora Scherzi a parte fa deve vedersela Nino Formicola... ieri sera è andato in onda lo scherzo al comico 35enne, ma lo scherzo potrebbe essere cancellato per via di una divulgazione di informazioni personali, ossia la casa dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi - e la cosa potrebbe essere un problema non da poco.

Nel filmato si può leggere chiaramente il nome della via dove abita, il numero civico e anche quello interno, viene anche ripreso il nome di una nota taverna della zona. Tutto fin troppo chiaro tanto che potrebbe creare problemi a Nino Formicola. Il video dello scherzo è ancora disponibile su Mediaset play. Anche il comico chiederà la censura come aveva fatto prontamente Barbara D'Urso?