Non sono al governo per fare finta di niente! Scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio

Pare che tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si molto salita, e sui rifiuti si accende lo scontro. Di Maio ha provato in qualche modo a placare gli animi. "Credo solo che quando si sa che due forze politiche hanno idee diverse questo non sia un problema, anche quando lo si dice. L'importante è sapere che cosa c'è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è prevista e quindi il problema non si pone. Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi in Europa. Tra l'altro quella è la mia regione, c'è la mia famiglia, e il Movimento ha preso quasi il 60% e crediamo Di sapere che in quella regione bisogna fermare il business dei rifiuti".





Ma il ministro Salvini ha rincarato la dose : "I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano. Le imprese campane pagano la tassa di smaltimento rifiuti come i milanesi e i romani e non capisco perché quello che accade in tutta Italia e in tutto il mondo non debba accadere in alcune regioni. Se produci dei rifiuti, quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezze e non significano devastazione". E ancora: "Bisogna spiegare alla nostra gente che per il nostro bene e per il nostro business - ho visitato dei paesi europei dove i termovalorizzatori sono al centro della città e sono dei modelli culturali - non possiamo più far finta di niente. Se altri hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente".