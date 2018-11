Ricordate Tutti gli uomini del presidente : Morto William Goldman, 2 Oscar per la sceneggiatura

È morto lo scrittore e sceneggiatore William Goldman, aveva 87 anni, aveva vinto l'Oscar per "Butch Cassidy" e "Tutti gli uomini del presidente" e aveva scritto "Il maratoneta". È stata la figlia Jenny ad annunciare il decesso, Goldman ha collezionato successi in quasi 50 anni di carriera che si è spento venerdì 16 novembre 2018. Secondo quanto riporta Variety, Goldman stava lottando contro un cancro al colon e la polmonite. Le sue condizioni di salute si sarebbero poi aggravate e le complicazioni delle ultime ore lo hanno portato alla morte. Goldman è morto nella sua casa di New York, per le complicazioni dovute a un tumore al colon.





Misery non deve morire’, ‘Il maratoneta’, ‘La storia fantastica’ e ‘Maverick’ sono solamente alcuni dei numerosi film di cui era stato sceneggiatore. Era noto anche per una sua frase spesso citata: «nessuno sa niente», scritta in Adventures in the Screen Trade. Una carriera brillante, lunghissima e costellata di successi la sua. ‘’, ‘’, ‘’ e ‘’ sono solamente alcuni dei numerosi film di cui era stato sceneggiatore. Era noto anche per una sua frase spesso citata: «», scritta in

Il primo prestigioso riconoscimento è arrivato nel 1970 con il film ‘Butch Cassidy’, con Paul Newman e Robert Redford diretti da George Roy Hil. Il secondo Oscar 7 anni più tardi con il film, sempre con Redford ma stavolta accanto a Dustin Hoffman, diretti da Alan J. Pakula, ‘Tutti gli uomini del presidente’. Ma era stato anche autore di storie drammatiche, d’avventura o con momenti divertenti. Nel 2015 gli chiesero come facesse a passare con così tanta facilità da un genere all’altro, e lui rispose: «Incroci le dita e non smetti mai».