Come i condannati a morte! Così Mamma Marisa ha ucciso i suoi figli

L'uomo è in uno stato di shock ed stato ricoverato nel reparto di psichiatria.





Gli investigatori stanno cercando ricostruire un possibile movente e al momento nessuna ipotesi viene tralasciata, neppure quella di eventuali dissidi familiari. Poche ore prima di uccidere i figli la donna aveva inviato sms ad alcune colleghe infermiere da cui sembrava «lucida e tranquilla». Hanno descritto Marisa come una donna che «adorava i suoi figli... nei momenti di pausa del lavoro e nei momenti di incontri al di fuori dall'attività lavorativa ha sempre manifestato l'indole di una mamma attenta ai bisogni dei figli, presente, dedicata alla famiglia con un amore che solo le mamme sanno comprendere».

Marisa aveva rubato dall'Ospedale il potassio - un sale minerale normalmente innocuo, ma che può provocare un immediatose viene utilizzato in dosi massicce, come avviene nelle. La conferma dell'esatta causa del decesso si avrà comunque solo dopo gli esami tossicologici, per cui ci vorrà qualche giorno.