Il 25enne Alberto Marzo ritrovato morto in campagna: si è impiccato

Buono, altruista e gentile. Così viene descritto Alberto Marzo, il 25enne originario di Tiggiano, paese in provincia di Lecce, in Puglia, che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi ad un albero in una campagna di proprietà della sua famiglia, dove è stato ritrovato senza vita. Quando ormai era troppo tardi e non c’era più nulla da fare. Il padre, svegliandosi per andare a lavoro, aveva notato che non era tornato a casa e preoccupato per quell’assenza, insieme al resto della famiglia, aveva cominciato a cercarlo ovunque fino al tragico epilogo, avvenuto a metà mattinata.





Quando la notizia ha cominciato a diffondersi nella cittadina del Capo di Leuca che conta poco meno di 3mila anime, l’incredulità è stata tanta. Il giovane era descritto come un gran lavoratore e amante della bicicletta, buono, educato e gentile e proprio per questo motivo nessuno riesce a spiegarsi il motivo del tragico gesto.

Il ragazzo aveva partecipato anche alle ricerche della piccola Noemi Durini, la ragazza di 16 anni scomparsa nel settembre del 2017 e ritrovata morta pochi giorni dopo, brutalmente uccisa dal fidanzato Lucio Marzo, condannato a 18 anni di carcere e otto mesi e rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu, in provincia di Cagliari. Da un po’ il sorriso di Alberto aveva lasciato il posto a un velo di tristezza, ma nessuno, soprattutto tra gli amici, avrebbe immaginato una tragedia simile.





Forse aveva provato a trasmettere il suo stato d’animo su Facebook, attraverso alcune canzoni che ora, alla luce di quanto accaduto, sembrano avere un significato diverso. La salma del giovane, dopo gli accertamenti del caso, è stata restituita alla famiglia che potrà piangere per questo figlio scomparso troppo presto.