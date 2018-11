Non ce la faccio più! Mamma infermiera uccide i piccoli Nissen e Vivien e si suicida

Marisa Charrère ha scritto e lasciato due lettere dove parla del disagio che l'ha portata a compiere il gesto estremo. Sui due fogli, le stesse parole, ma un'impaginazione diversa: «Non ce la faccio più»,gli inquirenti si sono assicurati che la calligrafia fosse la sua confrontandola con altri scritti trovati in casa. I due bambini sono stati trovati morti su un divano letto, mentre il corpo della donna, che si sarebbe uccisa con una terza iniezione, è stata trovato allo stesso piano dell'alloggio, riverso a terra in soggiorno. La camera della coppia si trova invece al piano superiore. A fare la macabra scoperta è stato il marito che ha subito chiamato le forze dell'ordine.

La 48enneha ucciso i figlii di 7 e 9 anni,, per poi suicidarsi nella sua abitazione nel centro di, un paesino vicino ad Aosta. Secondo i rilievi della polizia la donna,nel reparto di cardiologia all'ospedale Parini di Aosta, avrebbe praticato unaai suoi due bambini, uccidendoli. Alle spalle della donna c'era un passato di sofferenza, in giovane età aveva perso il padre, morto in un incidente stradale, e in un altro incidente aveva perso nell'inverno del 2000 il fratello Paolo, morto travolto da uno spazzaneve mentre sgomberava la neve sulla strada regionale di Cogne.