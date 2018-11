Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez fanno faville ... vino per 31mila euro!

Secondo il "The Sun" il campione portoghese avrebbe speso 31mila euro per due bottiglie di vino in soli 15 minuti. 20mila per il Richebourg Grand Cru, il più costoso al mondo che non si trova neanche nel menù dei ristoranti, e altri 11mila per il Pomerol Petrus del 1982. Tra l'altro Cristiano Ronaldo non avrebbe neanche finito quest'ultima bottiglia. le costose bottiglie sono state acquistate da Scott’s, un ristorante di Londra molto esclusivo. Dopo la vittoria contro il Milan e il 9° gol stagionale - il campione ha voluto festeggiare il compleanno di sua figlia Alana Martina, una vacanza a Londra con la sua famiglia, una tappa alle finali ATP per vedere il match di Djokovic contro Isner e infine i due grandi acquisti per cena.

Il campione juventino ha alloggiato in una suite da 10mila euro a notte nell’esclusivo Bulgari Hotel, e poi l'esclusiva cena : ''Si sono versati un bicchiere e mezzo di vino prima di correre a vedere un po’ di tennis. Non hanno neanche finito la seconda bottiglia. È stato l’argomento di discussione del ristorante per tutta la notte''.





Intanto Cristiano Ronaldo ha fatto l'attesa proposta di matrimonio alla sua bellissima compagna, Georgina Rodriguez... e spunta anche un anello all’anulare della modella 24enne. A confermare le indiscrezioni sulla proposta di matrimonio ci ha pensato il settimanale Gente.