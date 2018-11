Che figuraccia! Micaela Ramazzotti litiga al ristorante con un uomo

Micaela Ramazzotti era a cena con un’amica quando un signore è arrivato al ristorante e lei avrebbe sbottato contro di lui: «Ci conosciamo?», gli avrebbe chiesto, «no perché ho visto che mi guardava», parlando a voce alta. Imbarazzati gli ospiti del ristorante, con Micaela che ha poi finito di cenare parlando con l’amica. Alla fine della cena, l’attrice avrebbe guadagnato l’uscita dopo aver detto proprio all’amica: «Ma assumere un bodyguard, no?». L’imbarazzo tra gli avventori del ristorante è continuato, interrotto però dall’ironia di un signore seduto ad un altro tavolo: «Micaè, magna tranquilla…», le avrebbe detto, tra le risate divertite dei presenti. E in tutto il ristorante, racconta Dagospia, dopo l’uscita di Micaela sarebbero continuati gli sfottò alle sue spalle: «Ma che m’hai guardato?», «Io? Ma chi te conosce?».

