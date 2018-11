Morta Kim Porter : ex modella e compagna di Puff Daddy trovata senza vita in casa

Kim Porter e il rapper sono stati insieme per 13 anni e hanno tre figli - un maschio di nome Christian e due gemelle Jassie James e D'Lila. Ha recitato in film e serie tv americane come Law&Order,The Brothers e Mama, I want to sing.

L' ex modella, attrice ed ex compagna del rapper, è stata trovatanella sua casa a Toluca Lake, in California. Secondo quanto riportato dal sito americano '',aveva una forte influenza probabilmente legata a una forma di polmonite, solo poche ore prima avrebbe chiamato il suo medico lamentando di non sentirsi bene. Probabilmente è deceduta in seguito ad arresto cardiaco, ora si attendono i risultati dell'autopsia. Le autorità stanno indagando su un recente viaggio in Africa temendo che Kim possa aver contratto una malattia in quell'occasione.