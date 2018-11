Mi fa male la testa! La piccola Jessica si addormenta sul e non si sveglia più

La piccola Jessica Woolhouse è stata uccisa da un’emorragia cerebrale. Si è addormentata sul divano e non si è mai più risvegliata. Jessica Woolhouse, nove anni, aveva accusato mal di testa quel giorno, ma la sua famiglia "non avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo". Il dramma è avvenuto il mese scorso a Walsall, West Midlands. A trovare Jessica priva di sensi è stata sua nonna che era andata a svegliare la piccola mentre faceva un pisolino sul divano a casa. La bimba è stato ricoverata in ospedale dove le è stata riscontrata un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma cerebrale.





Jessica è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza, ma il giorno seguente la sua famiglia è stata costretta a prendere la decisione straziante di spegnere le macchine per il supporto vitale. La bimba – che aveva due fratelli, Josh, di 18 anni, e Jake, di 11 anni – è stata descritto come "sano e amante del divertimento" e la sua famiglia ha detto che non c'erano stata segni premonitori che lasciassero presagire a un simile dramma.

"Era sempre cos felice e spensierata. "Viveva per il momento e mi ha insegnato che la vita è molto preziosa” ha detto sua mamma Tracy, 35enne. L’aneurisma cerebrale colpisce una persona su 1.000 e può verificarsi in qualsiasi momento: anche se si tossisce o starnutisce. “La nonna l'ha trovata sul divano. Si lamentava di un forte mal di testa. Ma pensavamo che fosse semplicemente malata" dice Tracy. "I medici ci hanno detto che aveva una probabilità di sopravvivenza molto ridotta. Anche se fosse stata sulla soglia dell'ospedale quando è successo, sarebbe stato troppo tardi” ha aggiunto il padre Ian. "Nei giorni precedenti alla sua morte, Jess stava godendosi una vita normale e felice. Faceva quel genere di cose che avrebbe fatto qualsiasi altro bambino. Non c'erano segni che potesse succedere questo” ha detto.