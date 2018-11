Ignazio Moser senza Cecilia Rodriguez ma con una misteriosa ragazza bionda!

Ma Ignazio Moser è stato paparazzo da "Vero" a Roma con una misteriosa ragazza bionda... chiacchierano per poi salutarsi in maniera affettuosa con un abbraccio e un bacio.

Negli ultimi tempi la sorella di Belen Rodriguez ha preoccupato i suoi fan non presentandosi ad alcuni eventi: “Il corpo mi ha detto di rallentare. Non sono stata bene negli ultimi giorni. Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni”... sarà solo questo il motivo dell'assenza!