Che fine ha fatto Kledi Kadiu di Amici? è pronto a tornare

È stato una colonna di Amici di Maria De Filippi per 15 anni, tra il 2001 e il 2016, ma un paio d’anni fa Kledi Kadiu – diventato anche papà nel 2015 – ha lasciato il programma che lo ha consacrato per dedicarsi ad altro. Oggi, invece, non esclude un ritorno, in futuro: “Se ci fosse qualche nuovo ruolo a disposizione perché no?“. “Alla tv italiana devo molto” ha raccontato il ballerino albanese, “Rispetto ad altri artisti sono stato molto fortunato. Non mi sono mai sentito messo da parte, mai”. E sul suo recente matrimonio ha confidato: “Non pensavo che quel giorno sarebbe mai arrivato“. Oggi è il direttore di una scuola di danza a Roma dove tiene corsi e stage.

Ma Kledi è molto impegnato dal punto di vista professionale anche perché il suo ruolo di giudice a Dance With Me, uno show sulla danza trasmesso dal canale albanese Tv Klan lo porta a Tirana, sua città natale, per tre giorni a settimana e il ballerino ammette di gradire molto la possibilità di tornare nel suo Paese e potersi cimentare in un ruolo per lui inedito: “Ad Amici ho giudicato da docente ma quello che sto facendo su Tv Klan, in Italia, non mi è stato mai offerto” ha confidato al settimanale Spy. La rivista poi gli chiede se sia mai sentito accantonato dalla televisione italiana: “Mai! Io, rispetto ad altri artisti, sono stato molto fortunato e alla tv italiana devo veramente tanto” .

Anche la vita privata procede a gonfie vele: il ballerino è felicemente sposato con la collega Charlotte Lazzari. I due hanno avuto una bimba, Lea, che oggi ha tre anni. Durante l’intervista Kledi ha anche parlato dell’esperienza ad Amici e di quanto sia riconoscente a Maria De Filippi. È grazie a lei che ha ottenuto tutto quel successo. E non potrà mai dimenticarlo. Tornerà a fare tv con lei? A questa domanda Kledi risponde così: “Nella vita mai dire mai. Nessuna porta è mai chiusa per sempre. Dopo tanti anni avevo bisogno di nuovi stimoli e se ci sarà qualche nuovo ruolo a disposizione, perché no”. A questo punto incrociamo le dita e vediamo che succede…

