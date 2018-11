Elisa Isoardi, ecco chi è lo stalker: è un napoletano di 60 anni

L’uomo che nei giorni scorsi è stato visto più di una volta in compagnia della conduttrice Rai, Andrea Spano, non è il suo nuovo compagno, come molte voci dicevano dopo la fine della relazione con Salvini, ma un suo collaboratore, assunto proprio dalla donna in seguito all’ultimo di una lunga serie di episodi di stalking che continuano da ormai dieci anni.

La conduttrice ai primi di novembre ha presentato una denuncia alla polizia raccontando che addirittura l’uomo ha fatto recapitare agli studi Rai dove viene registrata La prova del cuoco un plico contenente un anello molto costoso. Lo stesso uomo, giorni dopo, si è presentato in un negozio di Napoli dove si trovava la conduttrice sostenendo di essere il suo legittimo fidanzato e dicendo di trovarsi lì per acquistare dei regali da consegnarle. L’uomo si è anche provato degli abiti femminili. Elisa Isoardi ha deciso di assumere Andrea Spano, diventato il suo bodyguard da quando la situazione è diventata più seria e inquietante.

Elisa Isoardi sta attraversando un periodo molto complicato. qualche settimana fa la conduttrice de'''' ha annunciato la fine della relazione con Matteo Salvini e sta facendo i conti con uno stalker che negli anni è diventato sempre più insistente. In una lunga intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi la conduttrice ha rivelato la presenza inquietante nella sua vita. È un, appartenente a una famiglia abbastanza in vista dalle parti del Vesuvio loche ha angosciato, soprattutto negli ultimi tempi, Elisa Isoardi.