Lo torturano e uccidono per il bancomat... poi vanno a festeggiare

Gli aguzzini hannoper avere il codice del, poche ore dopo sono andati a festeggiare con parenti e amici come se nulla fosse accaduto facendosi foto sorridenti insieme. Festeggiavano il capodanno con parenti e amici come se nulla fosse accaduto ma appena poche ore prima, invece, avevanoper rubargli ile ottenere il codice per prelevare. La verità è venuta fuori al processo a carico di due uomini britannici, il 33ennee il 39enne, accusati dell'omicidio di, avvenuto al fine dell'ano scorso a Newcastle.

Il 29enne, aggredito in un ostello, era stato lasciato in fin di vita in una pozza di sangue, talmente malridotto che il suo amico di stanza lo ha aiutato senza capire chi fosse. Purtroppo nonostante i soccorsi Ashley è morto poco dopo in ospedale. Gli aguzzini gli hanno rotto quasi tutte le costole, schiacciato la testa contro un muro e infine lo hanno accoltellato. Sean Histon è in carcere a vita con un termine minimo di 30 anni per omicidio mentre Dixon è stato condannato a 17 anni per concorso in omicidio.

Ha raccontato l'amico che ha soccorso il 29enne : "Quando penso a quello che è successo ad Ashley, e ci ripenso continuamente, non posso credere che un essere umano possa infliggere tanti danni a un'altra persona. Quando ho saputo che era per il suo pin, l'ho trovato ancora più difficile da capire perché Ashley non aveva nulla sul conto".