Non potevo renderla madre! La confessione di Walter Nudo al Grande Fratello Vip

Nudo ha però un grande rimpianto: “Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla”.

Walter Nudo si confessa al Grande Fratello Vip, e dopo aver fatto emozionare gli altri concorrenti e il pubblico a casa parlando dell’, nelle scorse ore ha rivelato particolari personali sul suo. L’atmosfera è diventata malinconica quandoha confessato di essere dispiaciuto per come è finita la relazione con la sua ex moglie,: “” ha rivelato con gli occhi lucidi.