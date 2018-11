Prima di ogni cosa... I soldi! Fedez nella bufera per lo spot con il brano per il piccolo Leo

Fedez è finito in queste ore nella bufera poiché è stato scelto da Samsung per la pubblicità del nuovo Galaxy A7. Gli haters attaccano: “Prima di ogni cosa i soldi”, “Che tristezza”, “si, si l’ha scritto proprio per amore del figlio il pezzo”

In due settimane ‘’ diha letteralmente spopolato sucon oltre 11milioni di visualizzazioni... in grande successo per il video dedicato ale che segna di fatto il ritorno del rapper alla carriera di solista.Anticipato sui social e presentato ad, la canzone continua a passare incessantemente nelle radio e a ottenere consensi, ma c’è un ma.